“Como si vapulear contradictores fuera muy valiente”: Fajardo responde a quienes le dicen ‘tibio’

El candidato de la Coalición Colombia y su fórmula vicepresidencial, Claudia López, oficializaron su candidatura en la Registraduría.

La inscripción oficial tiene un significado enorme para la alianza, que hasta ahora ha recibido ataques de todo tipo, a los que Sergio Fajardo normalmente no responde, pero que, según dice, no puede seguir evadiendo.

"En medio de la polarización que nos arrincona, nos divide y nos obliga a buscar trincheras, suelen decir para descalificarme que soy 'tibio', que no soy claro en mis propuestas. Como si repartir propuestas populistas en ráfaga fuera algo concreto, o vapulear a los contradictores con insultos fuera muy valiente", señaló.

"Nadie está obligado a estar con nosotros, pero todos están invitados a estar con nosotros". Con esa idea, la Coalición Colombia se prepara ahora para la recta final en la contienda presidencial. Advierten que no les inquieta el alejamiento de Ángela Robledo e Inti Asprilla de la Alianza Verde, o de Iván Cepeda y otros sectores del Polo, quienes aparentemente le estarían haciendo guiños a Gustavo Petro.

"Nosotros no estamos preocupados por reclutar políticos, estamos dedicados a tocar el corazón de cada colombiano que quiere cambiar la historia de Colombia", dice Claudia López.

En el acto también hizo presencia el profesor Mockus. Hasta allí llegó para reafirmar su apoyo a la Coalición Colombia, que se prepara para una nueva batalla el próximo domingo, cuyo objetivo es obtener el mayor número de congresistas posible.