¿Cómo terminó un habitante de la calle en este hueco?

Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil trabajaron durante 24 horas para poner a salvo a Edison Londoño, un joven sin hogar que quedó atrapado dentro de un puente.

El muchacho, de 24 años y habitante de la calle, ingresó a una zona prohibida del puente Helicoidal, a un kilómetro de Calarcá, en el Quindío.

Publicidad

“Muy arrepentido, ¿si me entiende? Yo me acostaba allá y si no hubiera sido por la Defensa Civil y los Bomberos, la Policía, no hubiera salido de acá, a lo bien”, relata.

Momentos de angustia vivieron los organismos de socorro pues abrir cualquier espacio era un riesgo para la estructura, entregada hace ocho meses.

“Difícil porque solo éramos dos compañeros y nos tocaba relevarnos. Siempre tuvimos cansancio, pero, al verlo a él, nos daba la moral de sacarlo”, dice uno de los rescatistas.

Edison prometió cambiar su vida. Por ahora permanece en un hospital.