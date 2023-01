“Como un homosexual”: feligreses dicen que les devolvieron su santo demasiado maquillado

La imagen de San Antonio de Padua, patrón de los habitantes de Soledad, Atlántico, tiene más de 200 años de antigüedad.

Orlando Solano es uno de los fieles inconformes por el trabajo que le hicieron al santo de los enamorados. “A mí me parece que es ridícula la forma como lo maquillaron, por cuanto le pusieron los labios pintados como una mujer y un maquillaje también muy fuerte”, dice.

Pero no es el único. Evaristo Rolando va más allá y afirma que “nos los muestran como un homosexual y no es así. Estamos totalmente indignados (…) esa no es la imagen de San Antonio”.

Este tipo de comentarios han generado romería en la parroquia.

Según el secretariado de Cultura, la intervención artística fue liderada por el párroco de la iglesia, pero, tras la polémica, se buscará devolver la escultora a su imagen original.

Los habitantes piden respeto por la memoria religiosa del pueblo y por la imagen, que es patrimonio del municipio atlanticense.