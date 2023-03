¿Cómo va el tema de la desconexión laboral en Colombia? Experto aclara las dudas más comunes

Desde antes de la pandemia, muchos ya habían puesto sobre la mesa el asunto de los límites que deben tenerse entre empleadores y empleados inmersos en un mundo hiperconectado. El confinamiento, el trabajo en casa y las nuevas formas de trabajo incrementaron la presión en el tema, derivando en una ley de desconexión laboral para el país.



La ley 2191 de 2022 establece que la desconexión laboral es “el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos”.

Así mismo, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) estableció que esta regulación “vino a frenar esa amenaza que se cernía sobre los trabajadores en el país, ya que tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales, dentro de las diferentes modalidades de contratación vigentes”.

En entrevista con Caracol Ahora, el abogado Javier Eduardo Almanza, coordinador del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, aclara las dudas frente a la aplicación de esta ley dentro de algunas situaciones comunes.



¿Qué pasa si el empleado no contesta el teléfono fuera de su jornada o en vacaciones?

El derecho a las vacaciones, que literalmente son un descanso remunerado que exige la ley, pero tiene un agravante y es el derecho fundamental a la desconexión.

Sin embargo, si el empleador llama al trabajador por una urgencia o una situación sui generis se podría no considerar un incumplimiento, por temas de corresponsabilidad entre ambas partes, llevándonos a pensar que el trabajador está en el derecho de decidir atender al llamado, pero en caso de que el trabajador no lo haga su empleador no debería tomar represalias.

¿Qué pasa si el jefe insiste?

Con esta ley, si hay recurrencia del empleador, se puede constituir un caso de acoso laboral. Es importante para el empleador conocer y entender el derecho a desconectarse, teniendo claro que pueden existir situaciones ocasionales, más no constantes.

¿Para qué tipos de contrato aplica?

Las OPS inicialmente no están en el régimen, ya que al ser contratistas son independientes. Sin embargo, esto sí aplica para el trabajador vinculado con un contrato de trabajo.

La ley aclara que dicha legislación no acoge a las personas que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo. Tampoco personas que deban estar en conexión permanente, como miembros de la Fuerza Pública y los organismos de socorro.

¿Qué pasa si tengo un contrato de prestación de servicios y me piden cumplir horario?

Puede suceder. En los casos donde el contratista debe considerar la posibilidad de que hacia futuro puede accionar contra ese empleador para alegar una privacía de la realidad sobre las formas, para que un juez declare que no es contratista, sino un trabajador como sus compañeros.

¿Qué puedo hacer para poner límites?

Es un tema transicional y cultural que debemos tener en cuenta. Por más cercanía que podamos tener en las relaciones, se debe tomar distancia frente a lo que respecta al horario y adicional a la jornada en particular, pues no sería bien visto estar hablando de temas laborales fuera de esta.

El abogado expone que la implementación de esta norma no significa que se deje de ser compañero o amigo, pero si da herramientas legales para respetar los espacios conforme a la legislación.

“Es innegable que el trabajador muchas veces tiene miedo de desconectarse, y aún sin tener la presión del empleador puede ser difícil desprenderse, pero no debe haber represalias frente a ello”, concluye el experto.