¿Cómo va la reincorporación de exguerrilleros de las FARC?

Al menos 11.400 de los 14.000 guerrilleros están listos para iniciar este proceso, dijo el presidente Juan Manuel Santos.

El Gobierno creó 26 concejos territoriales que estarán en zonas veredales.

"La paz se construye desde el territorio, no desde el centro, no desde Bogotá y en esas comisiones donde van a tener participación las autoridades, alcaldes gobernadores; esas comisiones van a tener un contacto mucho más directo no solamente con las personas de reincorporación, sino con las comunidades aledañas para que lo que se haga, se haga de forma articulada", aseguró el mandatario.

Estos grupos se encargarán de presentar informes al Consejo Nacional de Reincorporación.