Compositor de ‘Sopa de caracol’ murió por falta de atención médica, denuncia su esposa

Por su parte, el gerente del hospital asegura que la pareja del paciente se lo llevó a su casa voluntariamente y volvió con él cuando ya había fallecido.

Este viernes se conoció el reporte del Hospital de Villa del Rosario, Norte de Santander, sobre la atención que la entidad le prestó al cantante Fernando Colina, quien murió el miércoles luego de haber salido del centro de salud.

En contexto:

Compositor de la famosa ‘Sopa de caracol’, víctima del paseo de la muerte Según el documento, Colina requería atención en un centro hospitalario de tercer nivel y su esposa lo retiró del centro médico por voluntad propia, pero no lo llevó al que precisaba.

“Cuando vine acá, lo ingresaron y me piden que espere que manden la información desde Cúcuta. Se me hicieron las nueve, diez y hasta las cinco de la madrugada… le pregunté al doctor y me dijo que esperara que ahí iban llegando otros doctores”, afirmó Hayde Polanco, esposa del cantante.

Ella afirma que lo llevó a la Cruz Roja donde detectaron una posible peritonitis y le dijeron que lo devolviera al hospital de Villa del Rosario, pero ahí le dijeron que la espera sería mayor debido a su nacionalidad. “Acá el colombiano es una cosa y el venezolano es otra y hay que tener un carné para poder tener salud acá”, contó.

Sin embargo, Elkin Yesid Sánchez, gerente del hospital, aseguró que le habían explicado que el cantante necesitaba atención en otro hospital y que el paciente salió voluntariamente. La mujer “decidió llevarlo, firmó salida voluntaria, lo llevó a su casa y a las 48 horas regresó con el paciente fallecido”, explicó Sánchez.

Una cirrosis mal tratada anteriormente le habría causado la muerte al cantante venezolano, según aseguraron en el hospital. El cuerpo del cantante fue trasladado a Venezuela.