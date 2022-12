¿Compra comida en la calle? Hasta heces de ratón encontraron en estos alimentos

Las opiniones entre los ciudadanos están divididas entre los que compran en la calle y los que prefieren abstenerse. Aquellos que adquieren estos alimentos confían en la buena fe de los vendedores y creen que hay un procedimiento de higiene mínimo antes de salir a ofrecer sus productos.



Lastimosamente algunos comerciantes no siempre piensan en la salud de las personas que adquieren sus alimentos. Es el caso de los dueños de una tonelada y media de alimentos que fue decomisada en la localidad de Santa Fe por no cumplir con los mínimos requisitos.



En cabeza el operativo estuvo el alcalde de la localidad, Carlos Borja, quien afirmó frente a las frutas: “se encontraron trazas de excremento en la forma como se almacenaba y además de eso para los alimentos que necesitaban la cadena de frío, no se respetaba”.



En cuanto a los embutidos y fritos eran “guardados en una bolsa, dispuestos de una forma que no es adecuada, y la bolsa se coloca en el piso en un sitio donde hay trazas de excrementos de animales”



Según la ingeniera de alimentos, Pilar Piratova, el mal manejo puede generar riesgos para la salud, inclusive pueden ser letales en adultos mayores. Para combatir el descuido, se anunció que los alimentos incautados serán destruidos y los carros que no cumplan con los códigos sanitarios serán decomisados.