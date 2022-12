Compra de votos, clientelismo y corrupción: ¿qué clanes están detrás en Santander?

Fredy Anaya, Didier Tavera y los Aguilar, padre e hijo, son algunos de los políticos a quienes se les señala de repartirse la burocracia en el departamento.

Era la primera vez que Nubia López, esposa del congresista Fredy Anaya, se lanzaba a la arena política en nombre del Partido Liberal en el departamento de Santander.

Reivindicando los derechos de la familia, Nubia López sellaba su alianza con Miguel Ángel Pinto, quien desde la Cámara de Representantes quiere saltar al Senado también con ‘el trapo rojo’.

Santander ha sido siempre un bastión del liberalismo y Horacio Serpa un patriarca en la región. Julio Acelas, historiador y politólogo, cree que sus días de gloria están llegando a su fin.

“No hay renovación. Si uno mira, Horacio Serpa es el último de los mohicanos de una generación de políticos que es emblemática desde los años 70 y todavía lo vemos actuando”, señala Acelas.

Curiosamente fue Serpa quien llevó de la mano a quienes ostentan hoy las banderas del liberalismo, el gobernador Didier Tavera y el representante a la Cámara Fredy Anaya, políticos que tienen sus orígenes en movimientos cuestionados, dice Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

El analista señala que: “Ellos venían del PIN, hoy partido Opción Ciudadana, que es el partido de la parapolítica, allá mismo estaban el coronel Aguilar y ‘el Tuerto’ Gil; nacieron con ese partido de Opción Ciudadana y ellos lo que hacen es intentar lavar ese pasado por medio de pasarse al Partido Liberal”.

Fredy Anaya, más que un campesino, es un consagrado abogado que ha sabido ordeñar su fugaz carrera política que lo llevó al Congreso y al tiempo lo convirtió en el dueño de la burocracia en la Corporación Autónoma Regional para la meseta de Bucaramanga, tal y como lo advierte el politólogo Acelas.

“Las corporaciones ambientales son focos clientelares y todo el mundo lo sabe, la última directora está detenida por corrupción en contratos, la actual es el foco de clientela impresionante de una candidata a la Cámara…Nubia López, esposa de Fredy Anaya, un congresista que ha sido un hombre muy inteligente, muy sagaz en política pero que tiene su foco clientelar allí”, señala el experto.

Y sus focos están en los barrios más necesitados de la ciudad, Jorge Mendes es uno de esos líderes que luchan incansablemente por su comunidad, él tiene claro como es este juego político.

“Vienen, montan títeres que trabajen para ellos…gente humilde, porque aquí en el norte hay gente que trabaja en la Gobernación y vienen y aprovechan es eso…obligarlos a que trabajen para ellos con el fin de montar una persona para la Cámara o el Senado”, indica Mendes.

Vías que no construyeron, cerramientos de parques totalmente destruidos, columpios de parques que ya no existen. La gente de barrios como el María Paz, en el norte de Bucaramanga, está cansada de las promesas de los políticos que después de elecciones terminan siendo eso: promesas incumplidas.

Y a esas promesas se suma el fraude electoral.

“Aquí hay tres o cuatro estructuras, microempresas clientelares que salen a los barrios, a las comunas y a los municipios con tulas en los hombros a comprar electorados: al líder que pone cincuenta votos, al exconcejal que pone 80, al excalcalde que pone 300; entonces hay muchos dineros públicos”, explica el politólogo Acelas.

Corrupción, funcionarios participando en política, el poder político reproducido por su misma fuerza. Ese es el análisis de los expertos.

“El departamento de Santander es la mejor muestra de participación indebida de funcionarios públicos, de corrupción electoral y de clanes políticos que quieren monopolizar toda la representación política”, indica Ávila.

Otro grupo político que pisa fuerte en el departamento es la familia Aguilar.

“Muy cuestionado. Inclusive que su propio candidato, Germán Vargas, no quiso tomarse fotos con Richard Aguilar. Ellos están utilizando la otra corporación autónoma, la CAS, que es lo poco que les queda y las alcaldías”, añade Ávila.

Noticias Caracol encontró a Richard Aguilar haciendo campaña en una plaza de mercado, el candidato dice que no depende de los votos de su padre, el coronel Aguilar, condenado por parapolítica y recapturado esta semana.

Capturado exgobernador de Santander Hugo Aguilar por presunto... “Pues yo ya he logrado tener un brillo propio, se los digo con sinceridad. Muchos tratan de lincharme por lo de mi padre, pero mi gobernación es un claro ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien siempre y cuando haya voluntad”, señaló el político.

Como en un tablero de ajedrez, los políticos mueven sus fichas para lograr una curul en el Congreso, pero es latente el descontento del ciudadano de la calle con la clase política.

Santander es uno de los departamentos señalados por la misión de observación electoral con factor de alto riesgo, la gente de barrios como el María Paz sabe que poco va cambiar.