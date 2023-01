Compra de votos y ‘mermelada’: corrupción puso a rendir cuentas en el debate vicepresidencial

Clara López, Marta Lucía Ramírez, Ángela María Robledo, Claudia López y Juan Carlos Pinzón prometieron cero ‘mermelada’ y gobiernos transparentes.

Estas fueron las respuestas de los aspirantes a la Vicepresidencia:

Claudia López: “No hay que comprar votos, yo sí pido que miren las campañas porque la corrupción entra por las campañas, por la gente que compra votos, que recibe votos cuestionados de contratistas, de congresistas, de políticos. Si por algo vale la pena llegar a la presidencia, es para frenar esa práctica de andarle robando plata a los colombianos para comprar apoyo político. La corrupción se acaba con ética, no es quejándonos, eso es votando por gente que tiene el carácter, la trayectoria y las manos limpias”.

Ángela María Robledo: “Vamos a gobernar con la expectativa de todas las personas que llenan las plazas y que quieren vivir en una democracia que respete la paz y que vaya más allá, que tenga justicia social. Es una aspiración de todos los gobernantes, yo creo que vamos a encontrar aliados entre los gobernadores y los alcaldes porque lo que estamos proponiendo les interesa. La propuesta que estamos haciendo lo que va es a sumar y no va a generar tensiones”.

Juan Carlos Pinzón: “Nosotros vamos a acabar con la casa por cárcel para corruptos, hay que elevar las penas más de 15 años para la corrupción sin derecho a la excarcelación, hay que aplicar la ley de extinción de dominio, hay que pagar recompensas”.

Clara López: “A pesar de haber sido secretaria de Gobierno de Bogotá (durante el mandato de Samuel Moreno), han pasado ocho años y nunca me han vinculado en ningún hecho ni acto corrupción. Todo lo contrario, me correspondió dirigir los destinos de Bogotá durante los últimos seis meses, hicimos una labor de recuperación de confianza, la gente me vio actuando con las manos limpias, de cara a la ciudadanía”.

Marta Lucía Ramirez: “Estamos convencidos de que lo que hay que hacer en Colombia es tener un gobierno trasparente y lograr acabar con el clientelismo, que también es la esencia de la corrupción. Vamos a tener un gobierno de méritos, fortalecer el servicio civil, nadie va a llegar para hacer ni pagar favores”.