Compromisos ambientales de Iván Duque: ¿qué ha cumplido y qué está pendiente?

Los compromisos ambientales del presidente Iván Duque durante su discurso de posesión fue claro y amplio: “Debemos proponernos que en estos cuatro años crezcamos como nunca antes las energías renovables, que nosotros enfrentemos la deforestación, que le demos impulso a los vehículos eléctricos, que protejamos nuestras cuencas, nuestros páramos, nuestra riqueza submarina, nuestra riqueza montañosa”.

Temas ambientales que son de vital importancia para el país y sus habitantes, pero a pesar del compromiso, para expertos y líderes ambientalistas, el Gobierno Duque en este momento tiene muchas deudas ambientales:

Fracking en Colombia

Su anuncio de campaña no coincidió con el desarrollo de esta exploración petrolera.

“Ya se han firmado dos pilotos de fracking para realizar en el Magdalena Medio y ya esto no solamente nos dice que él no está de acuerdo con ayudar en este caso con el Acuerdo de París, con reducir los gases de efecto invernadero, con reducir la deforestación”, manifestó Marwi Perdomo, activista del Movimiento Extinction Rebellión Bogotá.

Acuerdo de Escazú

No se ha ratificado y Colombia es el país con más líderes ambientales asesinados en el mundo y el sexto país con más conflictos ambientales.

“Este ha sido archivado en la legislatura pasada y es importante que el Gobierno nacional lo vuelva a presentar para que se ratifique prontamente, si no garantizamos los derechos de los líderes ambientales, si no garantizamos el acceso a la participación y la justicia ambiental, no vamos a poder fortalecer la democracia ambiental en el país”, señaló Ximena Barrera, directora de relaciones de gobierno y asuntos internacionales WWF Colombia.

Parques nacionales naturales y áreas protegidas

No se ha aprobado el documento de política de áreas protegidas y es necesario, ya que en estos momentos están en riesgo por la deforestación, minería ilegal, cultivos de coca y ganadería extensiva.

“El Conpes tiene cosas muy interesantes, pero sigue teniendo algunas debilidades estratégicas. El Conpes podría estar resolviendo problemas de la década de los 90, de la primera década de este siglo y ante la crisis climática, ante la crisis de biodiversidad esperaríamos un Conpes mucho más estratégico para poder enfrentar de cara a esos retos, pero también enfrentar esos cuellos de botella financieros”, indicó Sandra Vilardy, directora de Parque Cómo Vamos.

Protección de los páramos

El 15,4% de la vegetación nativa de los 36 complejos de páramo que hay en el país han sido reemplazadas por pastos y cultivos, y en cuánto al panorama de minería todavía hay 40.010 hectáreas en páramos bajo títulos mineros.

“Colombia lleva todo su periodo de Gobierno exigiéndole que le nieguen la licencia ambiental a Minesa y que el cierre de una vez por todas las posibilidades de proyectos de megaminería en Santurbán y en demás páramos del país, incluyendo sus bosques altoandinos porque estamos hablando de los ecosistemas que le dan agua al 70% de los colombianos y colombianas”, explicó Mayerly López Carreño, líder ambiental defensora de los páramos.

Deforestación y uso de la tierra

En el último año la deforestación en Colombia creció un 8% y pasó de 158.894 a 171.685 hectáreas de bosque deforestado.

“Creo que como deuda está la necesidad que hay urgente de desarrollar procesos masivos de formalización de derechos sobre la tierra y sobre el uso de los bosques para comunidades campesinas en zonas de alta vulnerabilidad ambiental y social”, señaló Rodrigo Botero García, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.

Para los expertos consultados, en el último año de este Gobierno es posible y crucial cumplir con varios retos ambientales establecidos en el plan nacional de desarrollo.

“Reformar las CAR, evidentemente, las Corporaciones Autónomas Regionales exigen por su precaria actividad y su precaria injerencia en la gestión del bienestar para los colombianos, una reforma estructural que tiene que ser avanzada”, indicó Juan Pablo Ruiz Soto, integrante del Comité Asesor del Foro Nacional Ambiental.

“La evidencia de lo que está pasando en el mundo está demostrando que los países están saliendo de los combustibles fósiles por los impactos ambientales, por los impactos al planeta, por la crisis climática en la que estamos en este momento y no puede ser posible que mientras el fracking se está prohibiendo en un montón de lugares del mundo, aquí lo estén vendiendo como la salvación y estén adelantando los pilotos para dejarnos el agua del futuro a los colombianos”, manifestó Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Logros ambientales de Iván Duque

En estos tres años el gobierno Duque cumplió los siguientes compromisos:

Sancionó y endureció la ley de delitos ambientales con penas que oscilan entre los 5 y 15 años de prisión y multas entre 50 y 300 millones de pesos. Con las ciudades capitales creó el proyecto de biodiverciudades que busca proteger los ecosistemas que las rodean. Creó alianzas con empresas del sector privado para reducir en un 51% los gases de efecto invernadero a 2030 y mitigar el cambio climático. Está sembrando un millón de corales con el propósito de recuperar, rehabilitar y/o restaurar 200 hectáreas de arrecife coralino. Ha conservado 115.000 hectáreas de ecosistemas y restaurado 100.000.

“Además, diseñamos una estrategia que busca que al año 2030 el 100% de los plásticos de un solo uso puestos en el mercado sean reutilizables, sean reciclables o compostables. Este Gobierno se propuso sembrar al año 2022, 180 millones de árboles en diferentes regiones del país y en especial en las áreas que han sido degradadas y lo estamos logrando, gracias a una gran alianza nacional, hemos sembrado ya cerca de 67 millones de árboles que ahora mejoran el ambiente y les dan vida a los ecosistemas”, detalló Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente.

Día a día la crisis climática se agudiza en Colombia y el mundo, es por eso que este Gobierno y los gobiernos venideros, deben tomar acciones inmediatas, para proteger los ecosistemas estratégicos, el medioambiente y el agua, vitales para los colombianos y el equilibrio del planeta.