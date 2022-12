Comunidad de La Ceja marchará en rechazo al asesinato de una perrita

Conmoción y rechazo generó en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño, la muerte de ‘Sacha’, una perrita Fox Terrier, querida por la comunidad, que murió luego de que, según testigos, un ciudadano estadounidense la golpeara brutalmente.

Quienes presenciaron la agresión, aseguran que el animal fue quemado con agua caliente.

Melva Marín, defensora de animales en La Ceja, manifestó que “el hombre cogió un palo y la golpeó fuertemente. Ellos vieron cuando el perrito cayó golpeado y enseguida él vino con una olla de agua caliente y después con otra y se la tiró encima”.

Las autoridades investigan y afirman que el hombre fue conducido al comando de la Policía donde se le aplicó una contravención.

Ricardo Bedoya, funcionario alcaldía de La Ceja, afirmó que al hombre “se le abrió un proceso contravencional y en los próximos días él será llamado por la inspección para que rinda sus descargos frente a esta situación que la Alcaldía reprocha y que no debió haber pasado”.

Noticias Caracol habló con el ciudadano estadounidense señalado de atroz hecho:

“¿Pero por qué la gente dice eso? No, eso fue accidentalmente, eso fue accidentalmente”, dijo David Price.

En Colombia el maltrato animal no es un delito, por lo que este ciudadano extranjero, en su proceso sólo tendría que pagar una multa, que va desde los 5 mil hasta los 100 mil pesos.

En la tarde la comunidad hará movilizaciones repudiando el hecho.