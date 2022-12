Comunidad indígena Awa bloquea la vía que comunica a Pasto con Tumaco

Denuncian que el Gobierno nacional y departamental no les ha cumplido con varios compromisos.

Transportadores como Henry Erazo dicen que son los más afectados por el momento: “están parados los vehículos aquí en la ciudad, no reciben ingresos por lo que hay rutas especificadas, unos trabajan Pasto-Cali, Pasto-Tumaco y Pasto-Ipiales entonces los de Tumaco están quietos”.

Ante las grandes afectaciones para Tumaco, los manifestantes han habilitado paso por 20 minutos en la mañana y otros 20 en la tarde.

Aunque las negociaciones avanzan en la zona de conflicto hasta el momento no ha trascendido ningún punto de acuerdo, lo que preocupa principalmente a las comunidades de la costa nariñense.