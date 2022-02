Comunidad médica se pronuncia tras fallo de Corte Constitucional sobre aborto: “Un paso histórico”

Otro de los sectores que se ha sacudido con la decisión de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo , es, por supuesto, el de la salud. La comunidad médica y científica tiene varias interpretaciones.

No solo en la población general hay posiciones divididas frente al fallo de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto, también entre los médicos y especialistas.

La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología explica que desde el año 2017 sentó un precedente frente al tema.

“Realmente nuestro interés es el cuidado de la mujer, que tenga el acceso a la salud, la interrupción segura y respetando la decisión y opinión de cada persona”, dice Carlos Arturo Buitrago, presidente de la federación.

Algunas voces, a título personal, reciben con beneplácito el fallo sobre la despenalización del aborto.

“Realmente, siendo un abanderado de los derechos sexuales y reproductivos en el país, veo con gran beneplácito que este paso se haya dado en Colombia”, dice Ricardo Rueda, ginecólogo y obstetra.

Explican que la decisión hace frente a un grave problema de salud pública porque evitará complicaciones y muertes de mujeres vulnerables. Se estima que en Colombia 120 mujeres mueren cada año por abortos ilegales.

“Sin lugar a dudas este es un paso histórico para Colombia y Latinoamérica en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la búsqueda de su ciudadanía plena. Las causales fijadas en el 2006 no eran suficientes”, asegura por su parte Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia.

Otros, más que pronunciarse a favor o en contra, son enfáticos en la necesidad de poner límites y analizar cuidadosa y detalladamente la decisión.

“Casi todos los países del mundo tienen el aborto permitido sin ninguna restricción hasta que el embrión deja de llamarse embrión y se llama feto, es decir, hasta que termina la embriogénesis. Esto ocurre entre la semana 9 y semana 12 de gestación”, explica David Vásquez, ginecólogo y obstetra, miembro de la Academia Nacional de Medicina.

Son claros en explicar que las instituciones no solo deben prepararse adecuadamente para dar soporte a la salud física y emocional de la mujer, sino respetar a los profesionales que no estén de acuerdo con los procedimientos.

“Es muy importante aclarar que existen muchos prestadores de salud que tienen derecho a una objeción de conciencia y a no llevar a cabo este tipo de procedimientos. Pero la obligación de los prestadores de salud es dirigir a las mujeres en forma oportuna a centros donde no existan proveedores con objeción de conciencia y se les pueda prestar un servicio seguro oportuno y adecuado, no sólo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, idealmente desde el punto de vista sociodemográfico”, agrega el doctor Rueda.

Los especialistas que hablaron con Noticias Caracol coinciden en que la educación en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos de anticoncepción siguen siendo un pilar esencial.