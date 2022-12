Comunidad y personas desmovilizadas recuperan espacios recreativos en Valledupar

Más de 500 personas desmovilizadas prestaron servicio social para recuperar espacios abandonados y transformarlos en sitios de recreación y deporte.

"Hoy me siento con ganas de seguir apostándole a la vida, a la paz y a nuestras familias", fue la primera expresión de Orlando*, persona desmovilizada en Proceso de Reintegración que participó en la recuperación de espacios urbanos en Valledupar.

Esta actividad fue desarrollada conjuntamente entre comunidad y más de 500 personas en Proceso de Reintegración a la sociedad, que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en el Cesar.

Después de cinco meses de trabajo conjunto en seis puntos de esa capital y en el corregimiento La Mesa, dentro de las actividades de servicio social que deben cumplir las personas desmovilizadas en Proceso de Reintegración, fueron entregados espacios recuperados a los beneficiarios, representados principalmente en los niños y niñas de la comunidad.

"Nos encontramos recreando espacios que anteriormente habían sido tomados como focos de violencia dentro de la ciudad. Me siento satisfecho al saber que se han recuperado con murales y parques infantiles en compañía de la comunidad", agregó Orlando.

El evento se constituyó en el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz, que inició en el barrio San Jorge, y continuó posteriormente en diferentes sectores. El acto fue organizado por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las actividades de servicio social se enmarcan en la promoción de acciones dirigidas a propiciar espacios de reconciliación por parte de personas en Proceso de Reintegración. Es así como todas las personas desmovilizadas en Proceso de Reintegración deben desarrollar, por lo menos, 80 horas en acciones de servicio social. Estas iniciativas se hacen de común acuerdo con las comunidades.

Al respecto, Jorge Osías Chaverra, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Jorge, reconoció que a través de esta experiencia, él y la comunidad de su sector, conocieron a los desmovilizados prestando un gran servicio cívico social muy valioso, recuperando un espacio que antes fue un botadero de basuras y un sitio donde se cometían muchas fechorías y era foco de drogadicción.

El dirigente cívico aseguró que actividades como la llevada a cabo por parte de los desmovilizados, "son ejemplos positivos para ser multiplicados, pues estamos sembrando civismo y a la vez esto permite que la comunidad reciba al desmovilizado como una persona que se equivocó y desea replantear su conducta para seguir adelante en una nueva vida".

El recorrido fue iniciado en el barrio San Jorge, donde se recuperaron 500 metros de espacio público que antes estaba convertido en un botadero de desechos; se continuó en el sector de la Villa Olímpica donde fueron recuperadas canchas deportivas y las pista de motocross; la caravana visitó después el barrio Álamos III, donde se adecúo, en compañía de la Junta de Acción Comunal, el parque principal.

Para finalizar en el sector urbano de Valledupar, se visitaron las instituciones educativas Leónidas Acuña y Ricardo González, donde se realizaron adecuaciones, limpieza de maleza, pintura, recuperación de escenarios deportivos y actividades pedagógicas sobre el cuidado del medio ambiente con los estudiantes.

Por último y muy significativo fue la entrega de obras en el corregimiento La Mesa, donde se realizó la adecuación del parque infantil y el traslado de la cancha de fútbol. Esta población es un caso muy particular de reintegración y reconciliación, pues justo donde fue reconstruido el parque infantil, fue llevada a cabo la desmovilización de más de 1.000 personas pertenecientes al bloque Norte de las Auc.

*Identidad protegida por petición de la fuente.