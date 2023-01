Comunidades del Cauca deben escoger entre la pobreza extrema o la minería ilegal

El Ejército realizó un operativo en el río Timbiquí en el que se destruyó maquinaria pesada. Pobladores explicaron que es su único modo de subsistencia.

El primero en llegar y bajar a la zona, fue el grupo del Esmad. Alrededor de ellos sobre el río Timbiquí se empezaron a reunir algunos pobladores.

Otros con lanchas llegaron a rodear las maquinas amarillas, uno de los principales objetivos a destruir por parte de la fuerza pública.

La operación fue rechazada por algunos pobladores, en especial un hombre que expuso la difícil situación de pobreza que vive su comunidad y manifestó el abandono en que los ha tenido el Estado.

“Dígale al presidente que invierta, cuando invierta nosotros no hacemos más esto. No tenemos más de qué sobrevivir, aquí desde Timbiquí mañana vamos a convocar a todo el territorio, vamos a salir a bloquear la cabecera municipal. Es el clamor de un pueblo, no es más”, indicó.

La fuerza pública continuó con el operativo. Procedieron inicialmente a inmovilizar las primeras máquinas.

Las piedras lanzadas caían cerca a la lancha que intentaba poner los explosivos para destruir las excavadoras.

Otros ciudadanos se subieron a las máquinas para evitar su incautación y destrucción, por eso los helicópteros realizaron maniobras de dispersión.

El enfrentamiento para muchos pobladores dejó varios lesionados, por eso al día siguiente el director de carabineros de la Policía visitó la zona y escuchó a los representantes de la comunidad.

El general Bustamante explicó por qué la acción de la fuerza pública en esa región.

Luego del dialogo pacifico el general les prometió que llevara todas las inquietudes al gobierno nacional para que se reactiven las mesas de diálogo que le permita a esta comunidad entrar a la legalidad minera.

