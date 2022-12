Con arma cortopunzante, mujer es atacada por su exesposo

Tatiana Álvarez, de 32 años, fue abordada por su expareja cuando regresaba en bicicleta de su trabajo. Cuando intentaba abrir la puerta de su casa el hombre empuñó un arma cortopunzante y tras ocasionarle una herida la arrojó al piso.

Por la gravedad de las heridas, la víctima fue internada en un hospital bajo cuidados intensivos. Sin embargo aún no se recupera totalmente y permanece con cuidados médicos.

“En marzo pasado también la cogió a golpes, pero no había sido tan grave, por eso no se puso la denuncia”, añadió Mario Álvarez, su hermano.

Según Medicina Legal, se han registrado más de 20.200 casos de violencia de género en lo que va de 2015.