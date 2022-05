Con atentados en varias regiones, el criminal Clan del Golfo venga la extradición de 'Otoniel'

El Clan del Golfo ha sembrado el terror en las regiones de Sucre, Córdoba, sur de Bolívar, Antioquia y el Magdalena Medio. Su accionar, señalan autoridades departamentales, es una retaliación por la extradición de su líder, alias ‘Otoniel’.

Los ataques del grupo criminal iniciaron en carreteras del departamento de Sucre, cuando hombres armados intimidaron a conductores y ocupantes de varios vehículos y les prendieron fuego a los automotores.

“Primero tuvimos un bus quemado en el sector de Aguas Negras, en San Onofre; un camión quemado en la zona de Chinulito, corregimiento del municipio de Colosó; un ataque a maquinaria cerca al municipio de Sincé; como nos decía el alcalde, un tema en el sector de Las Majaguas; tenemos también una afectación en la zona en la vía de Majagual, que conduce hacia la subregión de La Mojana; y un carro que fue afectado también en la zona de Corozal”, precisó Luis José Guerra Barrios, secretario de Gobierno de Sucre.

Andrés Gómez Martínez, alcalde de Sincelejo, consideró que la situación de orden público se produjo “como una reacción a la extradición del jefe y bandido del Clan del Golfo, alias ‘Otoniel’, pero nuestra fuerza pública está por encima de todo, como está nuestro Estado colombiano”.

El mandatario anunció “la prohibición del parrillero en todo el departamento y así lo vamos a tomar nosotros desde Sincelejo a partir de las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana”.

En el corregimiento de Puerto Berrugas, zona rural de San Onofre, cerraron el comercio.

¿Qué ha hecho el Clan del Golfo en Córdoba?

Comerciantes en nueve poblaciones, entre ellas Tierralta, Valencia, San José de Uré y Montelíbano, han sido amenazados. En Cereté se investiga el asesinato de una persona.

“Repudiamos los hechos cometidos en nuestro municipio, hechos violentos que atentan contra la ciudadanía, contra las comunidades de los barrios, de la zona urbana y como de la zona rural”, expresó Antonio Rhenals, alcalde del municipio.

En zona rural de Momil, hombres armados incineraron una motocicleta frente a una institución educativa. Los estudiantes fueron evacuados a sus hogares. En Montería, en el barrio El Dorado el comercio cerró sus puertas, mientras la alcaldía decretó medidas:

Prohibición de parrillero hombre a partir de las 12 del día y por 24 horas, se toma como un modelo de precaución y darle un mayor alcance a la operatividad que hoy se va a hacer desde la Policía Metropolitana de Montería y también en el perímetro del casco urbano por parte del Ejército Nacional. Antonio Rhenals, alcalde de Cereté

En la terminal de transporte se canceló el servicio de buses hacia algunos municipios de Córdoba y Urabá.

¿Qué pasa en Antioquia con el Clan del Golfo?

Fueron quemados seis carros en el Bajo Cauca. Los municipios más afectados son Valdivia, Tarazá, Caucasia, Nechí, El Bagre y Apartadó. En Puerto Valdivia, hombres armados atravesaron una tractomula impidiendo el paso por la troncal a la costa.

En Caucasia, encapuchados incendiaron vehículos de carga, buses intermunicipales y particulares.

“Las vías están diezmadas en la operación de los transportadores de la franja del Bajo Cauca, Magdalena y sur de Bolívar en un 90%. Una franja que me corresponde es la del nordeste antioqueño que va desde Yolombó hasta el municipio de El Bagre, en este momento me reportan que está diezmada su operación en el 100%”, informó Juan Fernando Ruiz, presidente de la Unión de Transportadores de Antioquia.

Comunicados, panfletos y mensajes intimidatorios de WhatsApp llegaron a pobladores de Valdivia, Tarazá, Caucasia, Nechí, El Bagre y Maceo, entre otros. En Apartadó la orden es de cierre, mientras que en el Urabá antioqueño cerca de 700 mil habitantes están afectados y la jornada académica se canceló.

¿Decretó el Clan del Golfo un paro armado?

“Decretan paro armado, al principio ni las autoridades ni nadie lo creía y se empieza a sentir en Cáceres, en Tarazá y en otras partes del Bajo Cauca; llegan hombres armados, les dicen a los comerciantes cierren que inició el paro armado y esto se está empezando a repetir en otras partes de Antioquia”, afirmó el analista de seguridad Luis Fernando Quijano.

Dicha amenaza iría hasta el martes 10 de mayo, según uno de los panfletos del Clan del Golfo.

¿Cuál es la situación en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio por las amenazas del Clan del Golfo?

En los municipios de San Pablo, Simití, Santa Rosa y Arenal hay dificultades de transporte y fueron incinerados cuatro vehículos.

En Barrancabermeja está suspendido el transporte fluvial hacia el sur de Bolívar. Hugo Armando Ardila, uno de los pilotos que vio afectada su navegación, aseguró que “en San Pablo, Puerto Wilches y Barranca todo estaba paralizado ya. Dieron la orden que se movieran o no respondían, que me quedara quieto o si no quemaban eso. Quemaron tres busetas a la salida de San Pablo”.

El Clan del Golfo también amenazó a los comerciantes de la región.