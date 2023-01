¿Con De la Calle o con Duque? Entrevista de César Gaviria vuelve a generar suspicacias

Luis Ernesto Gómez, vocero de la campaña del aspirante liberal, fue bloqueado en redes sociales por esta misma colectividad por sus críticas al expresidente.

Aunque la semana pasada la bancada liberal cerró filas en torno a la candidatura de Humberto de la Calle, la reciente entrevista de César Gaviria al diario El Tiempo generó suspicacias en torno a un eventual apoyo a Iván Duque.

"Yo desde el principio, y en eso tuve desacuerdo con algunos miembros de la coalición, no fui amigo de pretender vetar al Centro Democrático o a su candidato, no lo quise hacer y no lo voy a hacer", indicó el exmandatario a ese medio de comunicación.

El exviceministro Luis Ernesto Gómez, vocero de la campaña de Humberto De la Calle, fue bloqueado en redes sociales por el Partido Liberal al manifestar su inconformismo con la posición de Gaviria.

"Y por eso siquiera una contemplación en una alianza con el uribismo me parece que es una torpeza enorme y además una incoherencia ideológica histórica", señaló Gómez.

Por su parte el exministro Juan Fernando Cristo criticó que no se le haya girado a De la Calle los dineros de anticipo para la campaña.

"Está totalmente secuestrado y pareciera que el pago del rescate es el anticipo para la campaña porque no lo han dejado ni siquiera hacer campaña", expresó Cristo.