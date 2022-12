Con debate buscan regresar tesoro regalado por expresidente a reina de España

La Corte Constitucional realizará un debate público para fallar sobre el caso que busca recuperar el tesoro. El presidente Carlos Holguín Mallarino la obsequió a la reina de España María Cristina de Harbor en 1982.

Se trata de una escultura fina de oro puro con acabados de fino diseño y detalles alusivos al cacique Quimbaya. “Es catalogado como uno de los mejores trabajos de orfebrería que no se puede desestimar por el paso del tiempo. No entiendo por qué el Ministerio de Cultura no luchó por la devolución”, dice Felipe Rincón, el demandante.

Publicidad

El magistrado Alberto Rojas Ríos convocó una audiencia pública para debatir el tema, debido a la importancia nacional que representa. El demandante busca que la Unesco intervenga, pues se trata de la repatriación de tesoros a través de tratados.