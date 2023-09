Con decreto del Gobierno, madres cabeza de hogar que se encuentran en prisión podrían ser liberadas

Por medio del decreto 1451 del 4 de septiembre de 2023, el Ministerio de Justicia de Colombia estableció los mecanismos para que las madres cabeza de hogar que se encuentran en prisión puedan ser liberadas. Esta medida beneficiaría a más de 5.000 mujeres que se encuentran recluidas en las cárceles del país.



De acuerdo con Camilo Eduardo Umaña Hernández, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, a este beneficio podrán aplicar las mujeres condenadas por conductas asociadas a condiciones de marginalidad que, de alguna manera, afecten la manutención de su hogar y hayan recurrido a la delincuencia como última opción.

Dentro de los delitos contemplados en la medida se encuentra el hurto calificado, siembra de cultivos de uso ilícito, tráfico o porte de estupefacientes y destinación ilícita de bienes inmuebles. Según el viceministro, estas condenas suelen ser de máximo ocho años de prisión, pero expone a los niños, los hijos, al abandono.

Cabe mencionar que el decreto no se aplicará de manera automática, así que aquellas mujeres que deseen ser acogidas en la medida deberán solicitarlo ante un juez, quien será el encargado de estudiar cada uno de los casos para tomar una decisión.

De ninguna manera podrán acceder a este beneficio las mujeres que hayan sido condenadas por delitos de violencia intrafamiliar o maltrato infantil, ni aquellas que tengan historial de reincidencia en los últimos cinco años.

Las madres que sean liberadas deberán comprometerse a la no reincidencia y deberán prestar servicios de utilidad pública como medida sustitutiva de la cárcel. Estos servicios sociales no serán remunerados y solo se podrán realizar en instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro o no gubernamentales.

Para finales de 2023, se espera que entre 1.500 y 2.000 mujeres puedan quedar en libertad. Más allá de ser una medida para resolver el hacinamiento de las cárceles, sostiene Umaña, se trata de reconocer la vulnerabilidad social a la cual se han expuesto las madres que han entrado en la delincuencia y darles una segunda oportunidad.