Con dolor e indignación, Florencia despidió a los niños asesinados

El sepelio de cuatro hermanos menores de edad asesinados se cumplió hoy en medio del llanto, pañuelos blancos y voces que pidieron que el peso de la ley caiga sobre los responsables del hecho que conmocionó al país.

Cientos de personas acompañaron los cuerpos Deinner, Laura Jimena, Juliana y Samuel Vanegas Grimaldo, con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años, en la eucaristía celebrada en la Catedral Nuestra Señora de Lourdes de Florencia, la capital departamental.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reiteró en un acto con estudiantes becados para estudiar en las mejores universidades del país que "este tipo de crímenes no los podemos aceptar".

Según un dictamen de Medicina Legal, el miércoles pasado los cuatro hermanos fueron asesinados a tiros por desconocidos en momentos en que los niños estaban en su vivienda en una zona rural de El Cóndor, a unos 45 minutos de Florencia.

Otro niño, de la misma familia, fingió estar muerto y logró escapar para, junto con un vecino, dar aviso a las autoridades de la matanza.

Los lugareños, que rodearon a los padres de los menores en señal de protección, también dejaron escapar globos blancos y condenaron de manera enérgica lo que consideraron el crimen más atroz ocurrido en la región.

Por otro lado, el presidente Santos también ordenó al director de la Policía, general Rodolfo Palomino, no regresar a Bogotá hasta que no se esclarezca el crimen repudiado por todos los sectores del país.

El general ha dicho que las autoridades están tras la búsqueda de los autores de la matanza que, según las informaciones recibidas, fue cometido por dos sujetos que llegaron a la vivienda en una motocicleta y tras constatar que los padres de los menores no estaban, los asesinaron a tiros.

El general Palomino confirmó que la Policía ofreció una recompensa de hasta de 50 millones de pesos (unos 21.000 dólares) por información sobre los asesinos que, según Medicina Legal, dispararon a los cuatro hermanos en la cabeza.