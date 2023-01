Con el cuento del ‘tío, tío’, a abuelita le robaron $500.000 y le hicieron hipotecar su casa

Delincuentes se hicieron pasar por un sobrino de la mujer y le inventaron las historias más crueles para estafarla.

En seis meses, los ladrones la contactaron 17 veces. Le hacían llamadas como esta:

Estafador: Me coloqué a mover esa mecha de carro así varado, tía, y por aquí me accidenté.

Víctima: ¿Y entonces?

Estafador: Usted sabe que yo nunca he ido a una cárcel, tía.

Víctima: ¿Qué hago yo con usted?

Estafador: Le voy a pasar a un policía, tía, que me va a colaborar, ponga mucho cuidado, tía.

Víctima: Bueno, bueno.

Falso policía: Aquí en este momento tenemos capturado a su sobrino, atropelló a una señora que estaba en embarazo y esa señora perdió el niño. Yo necesito que me colabore y me consigne $500.000.

Con este mismo sistema, la mujer estafada, de 70 años, denunció que la llevaron a hipotecar su casa por $14.000.000.

Solo hasta que habló con su familia descubrió que la estaban timando.

Entonces, denunciaron y las autoridades se pusieron manos a la obra. En un operativo capturaron en Pereira a uno de los que hacía las llamadas.

Según cifras oficiales, en lo que va de 2018 van cerca de 300 víctimas de la modalidad del ‘Tío, tío’.

