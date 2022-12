Con el número de la placa de un carro, pareja intenta hallar a su familia desaparecida en Mocoa

Lo último que Libardo Ordóñez y su esposa supieron fue que cuatro de los suyos habrían abordado una camioneta para huir de la avalancha.

Al parecer no lo lograron. La sobrina de Libardo, María del Pilar Gómez, de 30 años, alcanzó a hacer una llamada en la que advertía de la emergencia y no decidía si quedarse en casa o salir de ahí con su hija Laura, de 6, su esposo Ricardo, de 30, y Angie, de 16.

Todo indica que se subieron a un carro de placas TMG304, pero no alcanzaron a salir del barrio San Miguel. Solo han hallado partes del automotor y de ellos no se sabe nada, ni siquiera en el sitio adonde han llevado los cuerpos de las víctimas de la tragedia en Putumayo.