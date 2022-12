“Queridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien”, escribió.

La publicación fue hecha en la cuenta oficial del papa Francisco en Instagram:



Ya el pasado miércoles, durante su acostumbrada audiencia en el Vaticano, el vicario de Cristo había agradecido al pueblo colombiano por su hospitalidad y lo había instado a seguir construyendo la paz.

Seguir construyendo la paz: papa Francisco habla de Colombia desde el...