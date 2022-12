Con este audio, jueces denuncian intimidaciones de la Fiscalía General

En la grabación se ordena investigar a los togados que no impongan medida de aseguramiento a reincidentes en delitos.

"Entonces por favor cada seccional me documenta dos o tres casos, pidiendo copia del audio de la audiencia y me envían para yo ordenar las investigaciones penales", se escucha decir a Luis González León, delegado para seguridad ciudadana.

Jueces del complejo judicial de Paloquemao aseguraron en un comunicado que “intimidar a la judicatura con el poder que el ente acusador tiene de investigar a los jueces, pone en grave riesgo los principios de imparcialidad, autonomía e independencia judicial".

Esta polémica orden se impartió tras una reunión a comienzos de octubre en la que Néstor Humberto Martínez, fiscal general, escuchó a varios alcaldes del país preocupados por la alta tasa de reincidentes que permanecen en las calles.