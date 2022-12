“Con este Gobierno no se va a firmar la paz”: alias ‘Gabino’

Nicolás Rodríguez, comandante del ELN, dice que los tiempos no dan para que se consolide un acuerdo antes de las próximas elecciones.

El anuncio se hizo en medio del cónclave que sostienen esta guerrilla y las FARC en La Habana.

“La verdad, no creemos. No está dentro de nuestros cálculos, aunque así lo quisiéramos, de que pudiéramos avanzar tan rápido como todos creemos, o por decir algo, antes de las elecciones”, señaló alias 'Gabino'.

El jefe guerrillero añadió que las víctimas son el “corazón de la búsqueda de la paz”.