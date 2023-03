Con explosivos y armas, delincuentes presionan extorsiones: “Tendrán cada bala en sus hogares”

Las extorsiones son uno de los flagelos que más agobia a los comerciantes en Atlántico. Este delito se convirtió en una de las principales fuentes de financiación de las bandas criminales, lo cual ha obligado al cierre de varios establecimientos. Uno de los casos más recientes sucedió en Soledad.

En video quedó registrado el momento cuando un delincuente disparó contra el trabajador de una panadería, quien por fortuna resulta ileso. Por este hecho, fueron capturadas tres personas. En Barranquilla, los comerciantes denuncian que también son azotados por estos criminales.

“En medio de esa llamada no nos dejó colgar y nos pidió más dinero si no quería que esto pasara a mayores, cuando nos asomamos a la ventana había dos tipos en moto amedrentándonos. La primera vez me pidieron 3 millones de pesos, alcanzamos a pagar 2.500.000 antes de la segunda llamada”, contó una víctima de extorsión.

El Gaula reporta que este año en el país se ha evitado el pago de 2.023 millones de pesos producto de extorsiones, con una reducción del delito en 3%. En lo que va del año se han denunciado 1.525 casos de extorsión, siendo las ciudades más afectadas Bogotá, Medellín, Barranquilla, Quibdó y Cali.

“Hemos logrado la captura de 48 delincuentes vinculados a delitos de extorsión ya sea en flagrancia o por orden judicial. Hemos realizado más de 13 allanamientos y hemos evitado que estos bandidos se hagan a sumas de alrededor de 169 millones de pesos”, señaló el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía de Barranquilla.

En las calles y comercio se mantiene la campaña 'No dejes que te engañen' y se pide a la comunidad llamar a la línea 165 ante cualquier caso de extorsión.

El problema es tan grave que, según la Fundación Paz y Reconciliación, el subregistro por este delito puede ser tres veces más alto al que reportan las autoridades. Cerca de 60 bandas se disputan las extorsiones en Colombia y el Clan del Golfo es la que más las comete.

Extorsión en Bogotá

Un grupo de traficantes de drogas y de extorsionistas amenazó a los habitantes de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá, con esta advertencia: “Tendrán cada bala y cada granada allá en sus hogares, pórtense bien, comunidad de San Jorge”.

En los videos, que circulan en redes sociales, además muestran el arsenal que utilizarán contra quienes se nieguen a pagarles la vacuna. Muchos comerciantes de esta zona de Bogotá decidieron cerrar sus puertas.

“Ellos dicen identificarse como integrantes del Clan del Golfo, hacen unas exigencias extorsivas y amenazas de muerte”, dijo un representante de la localidad Rafael Uribe Uribe.

Cuenta este líder comunitario que ni la Policía y ni la Fiscalía los escuchan, por eso buscaron ayuda en el Concejo de Bogotá.

“Vemos que los casos están en aumento, hace tres semanas Kennedy, hace poco Rafael Uribe Uribe, como lo estamos demostrando ahorita”, señaló Jorge Colmenares, concejal del Centro Democrático.

Afirmación con la que coincide el analista de seguridad León Valencia. Según él, en Bogotá, 12 poderosas bandas se disputan la extorsión. Valencia aseguró que la extorsión se ha expandido rápidamente en el país.

Algunos expertos coinciden en que la extorsión en Colombia puede frenarse con más eficiencia en los procesos judiciales.