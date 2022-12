Con facturas falsas intentaron legalizar sobornos de Odebrecht que beneficiaron al ‘Ñoño’ Elías

Mauricio Alberto Vergara Flórez, hombre clave en la canalización de las coimas, prendió el ventilador. Señaló, además, a Otto Bula y Gabriel Dumar Lora.

El testigo aseguró que jamás creyó que se metería en un lío de marca mayor. En su confesión describió la ruta de los sobornos que, supuestamente, terminaron en las arcas del exsenador ‘Ñoño’ Elías.

Según Vergara Flórez, quien se desempeñaba como representante legal del consorcio Sion, se armó un entramado de operaciones de fachada para legalizar el caudal de recursos producto de la corrupción.

“Yo firmaba todos estos documentos a petición del señor Gabriel Dumar, que era el socio mayoritario del consorcio y por ende mi empleador”, declaró el testigo.

En febrero de 2014, el consorcio Sion firmó un contrato por 10.062 millones de pesos con el concesionario Ruta del Sol. El objeto era la ejecución de unas obras en la vía, pero estas nunca se hicieron.

Quienes sí sacaron partido del anticipo de 2.000 millones de pesos fueron Dumar y el ‘Ñoño’, declaró Vergara Flórez.

“Gabriel Dumar Lora me comenta esto a mí, sincerándose conmigo diciéndome como son las cosas con este contrato”, afirmó ante la justicia el testigo.

“Me dijo que esos recursos de este consorcio eran en gran parte para el señor Bernardo Elías Vidal”, agregó.

“Sabía que estaba firmando un documento que no correspondía a la verdad. Firmé porque no sabía en qué me estaba involucrando, ni de dónde venían, ni cómo se hacían ese tipo de transacciones entre personas influyentes”, añadió.

El negocio de las coimas entre la Ruta del Sol y el consorcio Sion habría sido cuadrado por el exsenador Otto Bula, amigo íntimo del ‘Ñoño’ y Dumar.

Bula habría recibido 360 millones de pesos. Hoy tanto Bula, como ‘Ñoño’ y Dumar, comparten el mismo patio en la cárcel La Picota de Bogotá.

