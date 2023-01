Con firmas, buscan restringir contratación de extranjeros en empresas colombianas

La llegada masiva de venezolanos motivó a un comité a promover una iniciativa que intenta limitar a las compañías a tener solo un 20% de personal de otro país.

El impacto generado por el ingreso de más de un millón de venezolanos, 300 mil de los cuales se han insertado en el mercado laboral en el último año según el DANE, es una de las razones que esgrime Roberto Trobajo, líder del proyecto.

“Los ciudadanos venezolanos que emigran a Colombia están sacando a los colombianos de los trabajos, porque las empresas les están pagando lo que no debe ser”, asegura.

Lo que quiere Trobajo, quien paradójicamente es nacido en Cuba, pero nacionalizado colombiano, es impulsar un proyecto de ley ante el Congreso, para lo cual inscribió un comité de recolección de firmas ante la Registraduría con el que espera recoger un millón novecientas mil rúbricas.

“Hasta la semana pasada, gracias a los sindicatos que están colaborando, hemos recogido ya 300 mil”, señala.

Las firmas deben recogerse antes del 22 de julio, pero la iniciativa desanima a venezolanos que llegaron al país a buscar trabajo.

“Nosotros venimos, no necesariamente porque queramos salir de nuestro país a ir a buscar empleo, sino por la situación en Venezuela y nos gustaría, en verdad, tener un trabajo”, dice Víctor Sánchez, ciudadano del vecino país.

Para la bolsa de empleo del Sena, que ha atendido a cerca de dos millones de venezolanos en el último año, el proyecto no es fundamental.

“En la actualidad, ninguna de las empresas que hay en Colombia, creería yo, genera más de la contratación del 10%, a pesar de que la ley no lo restringe”, afirma Ana Milena Ángel, coordinadora regional del servicio de empleo del Sena.

El comité espera recolectar cerca de 4 millones de firmas en Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín y Barranquilla.

