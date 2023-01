Con fiscal falso, sin que nadie se diera cuenta, escapó exlíder camionero Pedro Aguilar

El suplantador se presentó en una audiencia y no se opuso a la petición de libertad de la defensa del procesado, por lo que la juez le otorgó a este el beneficio.

El falso fiscal inicialmente se identifica ante la juez de control de garantías que realizaba la diligencia judicial contra el líder de los camioneros Pedro Aguilar.

Enseguida la defensa del procesado pidió al togado la revocatoria de la medida de libertad de su cliente, extraña situación que no generó ningún tipo de oposición por parte del supuesto fiscal.

La juez, al ver que la Fiscalía no presentó ningún recurso de apelación, le otorgó la libertad.

Tres días después de la audiencia, Pedro Aguilar salió de la cárcel La Modelo, donde estaba recluido.

Todo se conoció cuando el verdadero fiscal llegó a una audiencia y se enteró de que la de su investigado se había efectuado sin su conocimiento.

La Fiscalía ya inició investigación a todos quienes participaron en la audiencia, mientras que contra Pedro Aguilar se libró una nueva orden de captura. El exdirigente camionero es investigado porque habría defraudado al Estado en 600 millones de pesos con falsos procesos de chatarrización de vehículos.