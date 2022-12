Con grabaciones telefónicas, hija de magistrado Gustavo Malo niega supuesta extorsión a fiscal

Yara Malo presentó conversaciones con quien fuera su mejor amiga, Angélica Padilla. Esta última dijo que el funcionario era ajeno a esos actos de corrupción.

La fiscal 167 denunció ser víctima de extorsión de Yara, a quien señaló de cobrarle el 20% de su salario, luego de aceptar el trabajo que le ofreció.

También afirmó que la hija del magistrado le encargó reclutar nuevas víctimas, principalmente abogados.

“Yo debía responder por el porcentaje mío del 20%, y el de las otras. Eran mensajes intimidantes con hacerme echar de la Fiscalía y hacerme escándalos en caso de que ellas no respondieran con el porcentaje", declaró.

Si algo me pasa hago responsables a Yara Malo y Gustavo Malo: fiscal... Sin embargo, según las grabaciones presentadas por Yara, la situación era otra.

Yara Milena Malo Benítez

Me estás asustando. ¿Por qué te van a matar?

Angélica Padilla Guardo, fiscal 167

¡Ay, Yara! Y aquí nos matan hasta por $100.

Yara Milena Malo Benítez

Tienes toda la razón, pero es que Angélica, yo soy tu amiga. Y si algo está pasando ilegal, indebido, tú tienes que decírmelo. Porque ya me estás asustando; yo sé que tú no tienes el corazón tan malo pa’ hacer daño, pero puede gente influenciarte, y yo lo he sentido en estas conversaciones contigo.

Angélica Padilla Guardo, fiscal 167

¡Anda, qué vaina esta...!

Más de la conversación

En otro parte de la grabación, Padilla revela que está siendo presionada:

Yara Milena Malo Benítez

Angélica dime, no te pongas a llorar porque me estás asustando. ¿Te tienen amenazada?

Angélica Padilla Guardo, fiscal 167

Sí... Una moto me siguió...

Yara Milena Malo Benítez

¿Hoy? ¿Quién?

Angélica Padilla Guardo, fiscal 167

Y me dijo que me iban a matar. Una vieja me llamó...

Yara Milena Malo Benítez

¿Y tú sabes quién puede ser?

Angélica Padilla Guardo, fiscal 167

No sé porque es una voz de cachaca y el de la moto yo no lo oí.

Grabación sobre magistrado Malo

En las grabaciones también se escucha cuando la fiscal dice que el magistrado Malo es ajeno a los presuntos actos de corrupción.

Yara Milena Malo Benítez

Ahí lo que quieren es la cabeza, de implicar a mi papá en maricadas que no tienen nada que ver.

Angélica Padilla Guardo, fiscal 167

Sí, exacto, porque él no tiene nada que ver en esto. ¡Ay, Dios mío!

Le puede interesar:

Gustavo Malo aseguró que no está dispuesto a renunciar a la Corte...