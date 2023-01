Con graves quemaduras resultó niña de 9 años durante experimento en clase de ciencias

Una explosión le incendió su suéter por lo cual terminó con el 45% de su cuerpo afectado, otros dos niños terminaron heridos.

Por la gravedad de las heridas, la niña permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Reina Catalina. Según sus familiares, el accidente se presentó mientras realizaban un experimento sobre transformación de la energía en un colegio ubicado en Santa Marta.

"Se le fue la mano y eso explotó y también nos dicen los niños que a ella se le encendió el suéter; me parece una parte de irresponsabilidad que ellos no sepan qué hacer y uno lo que hizo fue quitarle el suéter encendido y ahí fue donde le quemó el rostro a la niña", explica Luis Cárdenas, padre de la menor.

En el hecho, otros dos niños también resultaron afectados.

Vía telefónica, Noticias Caracol contactó al rector de la institución y le preguntó si el experimento se estaba realizando en un laboratorio.

"No. Se tomó un espacio más amplio que hay en el colegio que también funciona en algunas oportunidades como comedor que tiene unas mesas bastante amplias y es bastante ventilado y que tiene unas ventanas que permitían la movilidad.

¿Es decir que el colegio no cuenta con laboratorio? No. no cuenta con laboratorio", indicó el profesor.

Karen Abudinen, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hizo un llamado a docentes tener en cuenta las medidas de seguridad. La Secretaria de Educación asumió la investigación del caso.