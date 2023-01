Con gritos y aplausos fueron recibidas tractomulas con ayudas humanitarias para Venezuela

Venezolanos en Cúcuta esperan que Maduro las deje pasar. Sin embargo, se conoció que el presidente del vecino país aumentó el pie de fuerza en la zona.

Con gritos y aplausos fueron recibidos en Cúcuta los dos tractocamiones con 100 toneladas de ayuda humanitaria donadas por los Estados unidos.

Luego camino al centro de acopio Tienditas se le unieron otros siete camiones que también transportaban medicina y alimentos no perecederos.

Los camiones parquearon en esta bodega, de donde se espera sean trasladados por el puente internacional Tienditas a Venezuela. La preocupación ahora es que pasará si Maduro no permite su paso.

“Si Maduro no los deja pasar nosotros los venezolanos lo pasaremos a la fuerza, nos uniremos todos aquí en Cúcuta y llamo a todos los venezolanos que están en Cúcuta y en el exterior que vengan a apoyarnos para hacer llegar ese medicamento, esa ropa, esa alimentación”, dice Elsy Olarte.

Incluso varios sectores les piden a los militares venezolanos que no acaten las órdenes de Nicolás Maduro.

“Es para hacerle un llamado a las fuerzas armadas de Venezuela que se pongan del lado del pueblo venezolano, que ellos den un paso al frente y dejen pasar esa ayuda humanitaria”, suplica Eduviges García, ciudadana de ese país.

Ahora solo queda esperar si Nicolás Maduro ordena el retiro de estos contenedores para que puedan pasar los camiones con la ayuda humanitaria.

Voceros de Estados Unidos y del gobierno interino de Juan Guaidó hablarán este viernes sobre las alternativas para garantizar el cruce de la frontera de la ayuda humanitaria.