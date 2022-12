Con júbilo reciben colombianos anuncio de visita de papa Francisco

El papa Francisco ofició la misa de Jueves Santo que rememora la Última Cena y, emulando a Jesús, lavó los pies de doce detenidos que cumplen condena en una cárcel de la zona romana de Rebibbia por diversos delitos.

Los doce reclusos protagonistas de la ocasión fueron seis mujeres y seis hombres procedentes de Ecuador, Brasil, Italia, Nigeria y Congo.

A las 5:30 p.m., el papa Francisco llegó a la cárcel de Rebibbia para oficiar la misa de "In coena domini" ("La Cena del Señor") en este Jueves Santo que rememora la Última Cena y la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní, que estuvo sucedida por su arresto y posterior calvario.

A su llegada, fue recibido por los aplausos y gritos de cientos de reclusos de esta penitenciaría romana que, emocionados, intentaron acercarse a Francisco para recibir un beso suyo y también su bendición.

Tras el saludo inicial, el pontífice argentino se dirigió al interior de la iglesia "Padre Nuestro", de Rebibbia, donde de nuevo fue acogido con ilusión por los presentes que pidieron con insistencia poder besar su mano.

De los 2.100 reclusos de la cárcel de Rebibbia, en esta iglesia pudieron estar presentes 300, el mismo número de hombres que de mujeres, además de los hijos menores de 15 madres condenadas con las que comparten su vida en esta cárcel.

En su discurso, el pontífice argentino recordó que "el amor de Jesús no tiene límites" porque "Jesús no se cansa de amar, de perdonar, de abrazarnos", dijo.

Además, antes de lavar los pies a los doce detenidos, recordó por qué Jesús limpió los pies a sus discípulos.

"Los discípulos de Jesús no entendían que quisiera lavarles los pies. La gente, cuando llegaba a sus casas, tenía los pies sucios por el polvo del camino y a la entrada se lavaban los pies. Esto no lo hacía el dueño de la casa, sino que era una labor de esclavos", dijo el papa.

Francisco se despojó entonces de su solideo y descendió del altar para lavar y besar los pies de estos doce detenidos que asistieron al acto con alegría e incluso alguno de ellos con lágrimas en los ojos.

Al término del acto, que duró cerca de hora y media, el papa Francisco fue despedido con abrazos, besos y gritos de aquellos que no dejaron de corear su nombre.

Ya en el primer año de su pontificado, Francisco lavó los pies de doce menores recluidos en una cárcel romana, mientras que el pasado año lo hizo a doce discapacitados de distinta edad, nacionalidad y religión.

El presidente Juan Manuel Santos, dijo que el papa Francisco, quien anunció su intención de visitar el país, será recibido "con brazos y corazón abiertos" en momentos en que el país busca la paz a través de una negociación con las FARC en Cuba.

La Conferencia Episcopal de Colombia informó este jueves que el papa Francisco visitará Colombia en una fecha que se definirá más adelante.

En su mensaje, Santos agrega que al papa Francisco "lo recibiremos con brazos y corazón abiertos, como mensajero de paz y reconciliación".

En la carta enviada al presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, el sucesor de Pedro señala que espera "encontrarse pronto" con el pueblo colombiano "durante uno de sus viajes a América Latina".

Francisco ha sido cercano al proceso de paz de Colombia y lo ha tratado varias veces, entre ellas en mayo de 2013, cuando recibió en el Vaticano al presidente Santos.

En esa oportunidad, Francisco alentó a las "partes implicadas" en el proceso de paz en Colombia a que "prosigan las negociaciones, animadas por una sincera búsqueda del bien común y de la reconciliación".

El Papa recibió a Santos con motivo de su visita al Vaticano para la canonización de la religiosa Laura Montoya (1874-1949), la primera santa de Colombia.

El Sumo Pontífice y Santos mantuvieron una conversación a solas que se prolongó durante 15 minutos, en un ambiente de "cordialidad", en la que se analizaron "los retos a los que Colombia se enfrenta, sobre todo por lo que respecta a las desigualdades sociales, informó en su momento el Vaticano.