Con opiniones encontradas recibieron los candidatos la carta de Santos a su sucesor

Opositores criticaron sus palabras, pero otros, como Sergio Fajardo, opinaron que es legítimo que el mandatario le deje su visión de país al próximo mandatario.

Humberto de la Calle señaló que “el presidente no debe interferir en el trabajo del próximo presidente, tampoco ahora, lo que tenemos es que mantener es una posición de garantía y neutralidad”.

Otros aspirantes reaccionaron a los logros y a los desafíos del país incluidos por el jefe de Estado en su carta.

“Creo que ninguna recomendación del presidente Santos de verdad va a tener mayor importancia para el próximo gobierno”, indicó Marta Lucía Ramírez.

Por su parte, Juan Carlos Pinzón señaló que “el país no puede seguir en una discusión sobre el pasado, sobre lo que ya no es, sino que tenemos que enfocarnos en cómo darles soluciones a los colombianos hacia adelante”, expresó Pinzón.

Para candidatos que han hecho oposición a este gobierno, Santos no deja un legado del que pueda sentirse orgulloso.

“Creo que es una carta de autoelogios pero que no le dice al país la verdad de lo que le está dejando al próximo presidente de Colombia”, aseguró Iván Duque.

“Es como una lista de mercado lo que él hace, pretende que hay unos logros, pretende hacer una apología de su gobierno”, dice Alejandro Ordoñez.

Fajardo, por el contrario, consideró válida la misiva. “Me parece legitimo que le diga a quien le va a reemplazar la forma cómo ve el país. Es natural”.

Vargas Lleras se quejó porque recibió la misiva.

“No la he recibido, jalón de orejas a la oficina de Prensa de palacio que prefirió mandársela a Timochenko, a mí me omitieron en el envío de la misma”.

Frente a reclamos como este, el presidente respondió que algunas cuentas de Twitter no tienen habilitada la opción de etiquetar.

Esta es la carta de Santos a su sucesor:

“No tengo influencia en esta campaña, ni voy a influir”: Santos le...