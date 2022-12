“Con poca tela en la falda cada mujer se respeta”: poema contra Andrés Jaramillo

Sigue la polémica alrededor de las declaraciones que dio Andrés Jaramillo sobre la supuesta violación de una mujer en el parqueadero del reconocido restaurante Andrés Carne de Res.

En las últimas horas, y luego de que emitiera un comunicado disculpándose por haber insinuada que una minifalda que llevaba la presunta víctima habría favorecido la relación sexual (ver comunicado) , el empresario publicó un mensaje en la prensa nacional.

El escrito dice: "Mi abuelita no usó minifalda. Mi mamá tampoco. Mi media naranja sí. Mi hija la usa feliz. No tengo sino admiración y gratitud por la mini y sus portadoras".

Estos actos, que muchos consideran de contrición, no han detenido sin embargo las críticas en contra de Jaramillo.

Y es que hasta poema ya le han dedicado. Este, por ejemplo, fue enviado por Jesús Alberto Plata Pinilla a la cuenta de Facebook de Blu Radio:

"Don Andrés Carne de Res

nadie aquí malinterpreta

la violencia que no ves

no la tapes con tus tretas.

Que si al aire van las tetas

o hay poca tela en la falda

cada mujer se respeta,

su dignidad se resguarda.

Ve a juzgar carnes y vinos

habla solo de las reses

mas del cuerpo femenino

no digas estupideces.

Ay Andrés Carne de Res

o al revés, Carne de Humano,

donde violar pasa a ser

un pasatiempo, algo vano.

Por allá no vuelvo a entrar,

señor Andrés Jaramillo,

no me gusta ese manjar

que le ofreciste a los pillos.

No me refiero al churrasco,

aunque fuera vaca loca;

es algo que causa asco:

lo que sale de tu boca.

Así has dejado servido

para cualquier ocasión

no culpar al pervertido,

"se buscó la violación".

Y no vengas con disculpas

para no perder clientela:

Se ha visto tu carne pulpa,

nos has mostrado tu espuela.

Jesús Alberto Plata Pinilla"