Con polémico impuesto a planes de celular, Alcaldía de Bucaramanga quiere recaudar $11.000 millones

El cobro, que estaría entre el 4% y el 7%, aplicaría para usuarios con facturas superiores a los $50.000. ¿Para qué se usará el dinero?

El concejal Jaime Andrés Beltrán asegura que la propuesta de la Alcaldía está violando la libertad de interactividad, basado en un caso similar que quisieron implementar en Barranquilla pero que no prosperó.

La administración, que asegura que el dinero será invertido en la ciudad, no quiso referirse al proyecto, que aún no está aprobado.

Se espera un debate en el Concejo en el que se estudie la iniciativa.