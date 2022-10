Con sentimientos encontrados se retira el mejor francotirador de las fuerzas especiales de Colombia

Con sentimientos encontrados, el comando especial y francotirador Ismael Lizcano termina su servicio a Colombia en las Fuerzas Militares.

"Triste porque dejamos el uniforme, que lo hemos portado con mucho orgullo, con sentimiento”, dijo el soldado profesional, que también expresó alegría porque ahora va a compartir con su familia luego de 20 años en los que no estuvo.

Lizcano entregó la mitad de su vida a combatir a grupos ilegales y, por su habilidad y disciplina, se convirtió en el mejor francotirador de las fuerzas especiales.

"Tener una preparación sicológica, mental. Sobre todo, prepararse para ser un gran tirador y, sobre todo, entrenamiento", afirmó.

Y aunque el comando Lizcano ya perdió la cuenta de las operaciones en las que participó, recuerda, junto a su esposa, una en la que casi pierde la vida en el departamento del Cauca.

"En esa operación yo avancé y ahí me levantó la mina, caí a un hueco, me levanté y me sacudí y, cuando caminé 20 metros, la segunda mina la pisé con el otro pie", contó.

"No lo creí, una vez lo cogió una mina y me llamaron y fue difícil porque no me daban razón, pero gracias a Dios aquí está", señaló Marcela Terrios, esposa del comando especial Lizcano.

Por primera vez, las Fuerzas Militares rindieron homenaje a 152 comandos especiales, que inician su retiro hacia la vida civil.

"A ellos les debemos los éxitos operacionales estratégicos más importantes que ha tenido a través de la historia de los últimos 19 años en Colombia. Es a ellos que tenemos que decirles ‘gracias’”, dijo el general Federico Mejía, comandante de la División de Fuerzas Especiales.

El oficial agregó: “Es un culto que les hacemos, es un homenaje, la última imagen que se puede llevar el soldado profesional en Colombia después de haberle dicho al país ‘misión cumplida’".

Por unas horas, estos hombres dejaron el camuflado que con orgullo portaron por años y se vistieron de gala para ser despedidos y premiados como los mejores en las Fuerzas Militares de Colombia.

Durante el próximo año, estos hombres recibirán capacitación y acompañamiento para integrarse a la vida civil, después de dos décadas arriesgando sus vidas y haciendo patria.