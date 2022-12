Con solo una mirada, colombianos podrán ingresar en segundos al país

El sistema BIOMIG, que no existe en ninguna parte del mundo, funciona a partir del reconocimiento del iris.

Está habilitado para connacionales mayores de 12 años y busca brindar mayor agilidad a la hora de realizar el trámite cuando un colombiano llega al país desde el exterior.

Son 10 los módulos que estarán habilitados para atender a los viajeros nacionales en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, con una capacidad de procesamiento superior a los 1.200 registros por hora y un tiempo de respuesta por viajero por debajo de los 25 segundos, según informó Migración Colombia.

La entidad afirmó que la herramienta brinda seguridad a los viajeros, ya que en cada ojo hay más de 150 patrones de identificación en el iris, que, salvó un traumatismo, son inmodificables.

A la fecha hay más de 55 mil colombianos que se encuentran registrados y que pueden comenzar a usar el nuevo sistema de control migratorio.

Para la inscripción se requiere la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad y el pasaporte, y no tiene costo. Sin embargo, quienes hayan cometido infracciones penales no podrán gozar de los beneficios de BIOMIG.

Eso sí, portar el pasaporte seguirá siendo necesario.