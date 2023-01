Con sus sueños a cuestas, miles de venezolanos cruzan Colombia a pie

Niños y bebés hacen parte de estos migrantes que prefieren aguantar antes que regresar. Algunos buscan llegar a Ecuador o Perú, otros quedarse.

En Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Meta y otras regiones del país es normal encontrarlos caminando por las carreteras. Lo hacen de día y de noche.

"Hay que seguir luchando para el destino, vamos es a Perú, por un futuro mejor. Porque allá en Venezuela no hay es nada, mis hijas a veces se me acuestan sin comer y no me gusta porque ellas me piden comida y no tengo como darles”, dice Rebeca Reña, una de las caminantes.

Las largas caminatas, la falta de alimento y agua y el mal dormir les hace mella.

"Toditos tenemos los pies llenos de ampollas, vamos pidiendo cola ahí, pidiendo dinero, pidiendo algo para poder llegar. No todos nos queremos quedar en su país, hay personas que queremos seguir avanzando, es una lucha por nosotros para poder ayudar a nuestras familias que quedaron allá", dice Eduar Becerra, uno de los caminantes.

La caminata no tiene marcha atrás, cualquier lugar para ellos es mejor que regresar a su país.

"Aguantando hambre y pidiendo a la gente, aquí nos regalaron un pancito, una bichita de yuca, papelón; un señor no hace mucho nos hizo una sopa que eso fue maravilloso", expresa Gregorio Vargas.

"Ya estamos verdad cansados de eso, pero preferimos pasar hambre en otro país que quedarnos a morir en Venezuela", dicen.

Autoridades intentan controlar lo que ya es incontrolable y en su recorrido muchos colombianos les ofrecen su solidaridad.