Con tinto envenenado habrían atentado contra Gustavo Moreno, exfiscal procesado por corrupción

“Por fortuna no me lo tomé todo. Pasé toda la noche con mareo, en la mañana no podía caminar”, dijo el exfuncionario procesado.

Según Moreno, en un mensaje de audio que está en poder de la Fiscalía, la sustancia que le suministraron también le causó visión borrosa y abundante vómito.

El incidente se registró estando Moreno en la picota, a donde fue enviado luego que un juez le tumbara el principio de oportunidad.

“Aquí está todo el patio de testigo. Me bajaron casi que cargado, de brazo y brazo, para poder bajar al primer piso a que me prestaran el servicio médico porque el médico no subió a sanidad”, afirmó.

Durante las siguientes 12 horas del suceso, relata Moreno, tuvo síntomas que para él no se asemejan a una intoxicación.

“Me habían envenenado. Por gestión de los compañeros de patio, concretamente uno, fue que el médico me atendió. No le pusieron mucho interés al tema sino hasta que me vieron vomitando en enfermería. Con ocasión a eso fue que me prestaron los primeros auxilios, me dieron suero, una inyección”, agregó.

“Me preocupa que me vayan a encerrar otra vez y no vaya a tener acceso a servicios médicos ni a ningún tipo de atención. Sigo vomitando, me volvió fuertemente el mareo, inestabilidad, no me puedo mover rápido”, dijo adicionalmente.

Según el procesado, uno de sus compañeros de patio habría sido el responsable del envenenamiento.

