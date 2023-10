Ahora no

Con tutela, magistrado Gerardo Botero busca que terna para fiscal no sea solo de mujeres El magistrado Gerardo Botero asegura que se le está “violando el derecho al voto” porque no se le permite “escoger entre los distintos géneros existentes”. Afirma que “el derecho a la equidad e igualdad de género no puede limitarse únicamente" al género femenino.