Con un pacto de no agresión, candidatos reiniciaron correrías por el país

Monseñor Héctor Fabio Henao fue el artífice de la iniciativa, que les pide a los aspirantes respeto entre sí.

Lo que busca la Iglesia católica es un clima de tranquilidad y sin violencia en lo que queda de la carrera por la Presidencia.

“Se busca promover una cultura de respeto que se haga presente no solamente en estos escenarios sino en los barrios en las veredas y en los lugares más apartados del país”, señaló el prelado.

Ni violencia verbal ni física: candidatos presidenciales firman pacto... El pacto de no agresión fue firmado por los candidatos Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, Iván Duque y Humberto de la Calle Lombana. Viviane Morales y Gustavo Petro no asistieron al evento, pero hicieron llegar un documento firmado respaldando la iniciativa.