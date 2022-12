Con un 'spa' para autos, Lorenzo* promueve la reintegración en Nariño

Lorenzo limpia, encera y porcelaniza. Los techos, chasis, alfombras, cojinería y tableros de carros y motos los deja como nuevos. Su experiencia lavando autos durante varios años le ha permitido trabajar con calidad y asegurar sus clientes. Gracias al proceso de reintegración, que lidera la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), hoy lo sigue haciendo pero desde su propio negocio, tiene un 'spa' para vehículos.

Abandonó las FARC en 2007 y culminó con éxito su proceso de reintegración en territorio nariñense en 2014. Gracias a su emprendimiento y constancia, accedió a un capital económico de ocho millones de pesos para fortalecer su unidad productiva. Ahora cuenta con electrobombas, tanques de almacenamiento de agua, tuberías, mangueras, cajas de herramientas y productos para la limpieza de vehículos; además, genera cinco empleos directos, dos de ellos a personas que también se desmovilizaron del conflicto armado y están actualmente en proceso de reintegración.

Lorenzo entró por voluntad propia a un grupo armado, pero con el tiempo se cansó de tantas injusticias. Menciona que "allá conseguía plata pero no estaba tranquilo, no podía disfrutar con la familia, entonces no sirve de nada ahí". El día en que decidió hacer un mandado fue para no volver.

Se desmovilizó y comenzó su retorno a la legalidad. Terminó el bachillerato e hizo varios cursos de formación en cocina, talla en madera, huerta casera, piscicultura y administración básica. Pero lo que más motivó sus ganas de salir adelante fue el lavado de autos, "la idea es que todo salga bien para que mi negocio, siga creciendo y pueda poner una sucursal", dice.

La familia, motor de vida

Tanto en el negocio como en su vida, su esposa ha sido su mano derecha, "vale la pena reintegrarse a la sociedad, uno puede dormir tranquilo y sin temor, rodeado de la familia. Haber vuelto a la vida civil me parece súper y muy elegante" comparte Lorenzo, mientras acomoda una manguera para continuar con el lavado de otro vehículo.

Su esposa lo ratifica "él es una persona muy trabajadora, para mí es un ejemplo a seguir y me siento muy orgullosa de que se haya salido de la guerrilla. Ver que ahora tiene la oportunidad de retomar una vida normal, aunque llena de dificultades, me hace sentir muy contenta".

(*) Nombre cambiado a petición de la fuente.