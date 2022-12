Con una botella rota, hombre le desfiguró la cara a su compañera sentimental

La mujer recibió cien puntos de sutura y una cirugía de reconstrucción. El sujeto, ya capturado, tenía antecedentes por situaciones similares con otra mujer.

La agresión ocurrió en La Mesa, Cundinamarca, cuando Milian Lorena departía en una tienda con su pareja. Tras una discusión el hombre se fue, pero al rato regresó con una botella y le provocó las graves agresiones en el rostro.

“Se me lanzó a la cara y fue cuando me la destrozó. Me botó al piso y me iba a degollar. Me salvaron unos señores”, relató la víctima, quien ya había sufrido agresiones del sujeto pero que por miedo a sus amenazas no había denunciado.

Hijo de la víctima se manifiesta preocupado, pues recibieron la denuncia como violencia intrafamiliar y no como intento de homicidio o feminicidio.

Por otra parte, Noticias Caracol obtuvo el testimonio de Laura Rodríguez, otra excompañera sentimental del agresor. “Era todos los días que me maltrataba”, cuenta ella.

Aunque interpuso una denuncia y se emitió medida de protección, Laura aún se siente insegura, pues el hombre la incumplió y se ha acercado a ella.

Mercedes Rodríguez, alcaldesa de La Mesa, afirmó que esos antecedentes permiten “que la medida quedara de una vez en firme”.