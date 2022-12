Con una canción, exintegrante del Grupo Niche pide pago de honorarios

"Aquí sigo esperando que me pague Corfecali, nada que me pagan, nada que me pagan”, dice un fragmento de la canción.

“Después de tres meses me llamaron, muy elocuentemente, a explicarme que era que me faltaba un documento”, afirma el cantante Carlos Guerrero.

Ante los reclamos, la directora de Corfecali, Luz Adriana Latorre respondió: “todas las personas que contratan deben tener los aportes a seguridad social por cada contratación que realizan y él presentó una planilla de pago que no es suficiente como soporte de seguridad social”.

La funcionaria señaló que espera que Guerrero entregue la documentación completa para pagarle.