Con una marcha, comunidad rechazó el vil asesinato de Karina Blanco

En el municipio de El Playón, departamento de Santander, marcharon por la memoria de Karina Blanco , la adolescente que fue abusada y asesinada en Cáchira, Norte de Santander. La menor se dirigía a su colegio cuando un criminal, que fue linchado, la abordó y atacó.

Con ropa blanca, globos y carteles, los habitantes de esa zona del país repudiaron el hecho, que causó conmoción y tristeza.

“Rechazamos esto. Pedimos que no las toquen, que no las violen, que no las maten”, manifestó Liliana Carrasquilla, mujer que asistió a la marcha.

Por su parte, Yuleida Regno, otra habitante del sector, pidió que pare la violencia contra las mujeres: “Estamos repudiando el asesinato de nuestra Karina. No queremos más muertes, no más violaciones contra nuestras niñas”.

Antes de que ocurriera la tragedia, Karina Blanco había salido con rumbo al colegio. No obstante, nadie imaginó que nunca llegaría a la institución educativa.

“Era una niña juiciosa, muy estudiosa”, recordó Alirio Blanco, su tío.

Como una corazonada de lo que iba a suceder, Karina Blanco alcanzó a mandar una fotografía al WhatsApp de un familiar. La imagen fue clave para identificar al responsable del crimen, que fue linchado por la comunidad.

“La justicia no debe ser laxa para castigar este tipo de crímenes. Hoy fue la comunidad de Cáchira que ante estos casos de impunidad decidió tomar la justicia por mano propia”, indicó Lina Sepúlveda, mujer que rechazó lo ocurrido con la adolescente.