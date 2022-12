Con Venezuela no se puede tener una relación normal: Holguín sobre violación de soberanía colombiana

A raíz de la incursión de militares en Bocas del Jujú, la canciller respondió cuestionamientos por medidas que adoptó Colombia.

“No estamos frente a un país con el cual se pueda tener una relación normal por la misma situación interna que tiene Venezuela, no es como cuando uno se puede relacionar con cualquier otro país vecino con el que hay un problema fronterizo", aseguró María Ángela Holguín durante un debate citado por el Centro Democrático.

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, también se refirió al tema y afirmó que no van a caer en provocaciones. “No es desde Colombia que debe empezar un conflicto bélico internacional en América latina”, añadió.

Desde 2007 no reúne la comisión de verificación de límites entre ambos países.