Con video buscan demostrar complicidad de empresas móviles con robo de celulares

Con las imágenes, la Secretaria de Gobierno intenta demostrar que sí hay responsabilidad de la empresas de telefonía celular en el robo de celulares, ya que a pesar de que los afectados reportan, los teléfonos son nuevamente utilizados (ver video).

Publicidad

Hugo Zárrate, secretario de Gobierno de Bogotá, este video será enviado como prueba y se anexará a la denuncia penal, que ya se instauró ante la Fiscalía, para que se determine esa presunta responsabilidad.

“Si no hubiera utilización de esos celulares posteriores al hurto no habría nada que decir, pero ellas (empresas de celulares) no están cumpliendo con la responsabilidad que tienen de poner por fuera del mercado un celular que se reporta como robado”, agregó Zárrate.

Publicidad

El funcionario pidió sanciones para estas compañías.

Publicidad

“La denuncia penal tiene que ir hasta las últimas consecuencias, la Fiscalía tiene que asumir la responsabilidad de interpretar si aquí hay delitos claros por omisión o por comisión que evidentemente están causando una grave afectación”, explicó el secretario.

Por su lado, la asociación de empresas de telefonía móvil Asomóvil rechazó estas acusaciones en un comunicado.

Publicidad

“Los operadores de telefonía móvil, agremiados en Asomovil, rechazan de manera categórica cualquier tipo de acusación sobre complicidad en el hurto de celulares. Estas acusaciones desconocen la política que sobre el tema ha promovido el gobierno nacional y ejecutado por todos los actores del sector”, señaló.

Publicidad

Según la secretaría de Gobierno, el negocio del robo de celulares mueve anualmente 190 mil millones de pesos en Colombia.

La clave, denunciar

Publicidad

En Colombia, según registro de la Policía, cada día se roban 2.952 celulares, 123 cada hora. Además, según la misma estadística, en el primer semestre se han extraviado 517.057 teléfonos móviles. En esos casos, si existe una denuncia formal, incluso se podría recuperar el aparato. Pero, ¿cómo y dónde hacerlo?

Publicidad

Según el coronel Javier Barrera, jefe de la Sijín en Bogotá, hay dos modalidades para colocar la denuncia. Si es robo, debe denunciarse ante la URI, las estaciones de Policía y la Sijín. Si el móvil se ha extraviado, debe hacerse ante la propia empresa de telefonía celular.

Internet es otra herramienta para denunciar la pérdida o extravío de su celular.

Publicidad

Se puede hacer a través de este link :

Publicidad

denuncia celulares

De igual forma, quienes hayan sido víctimas de hurto pueden verificar sis sus celulares han sido recuperado por las autoridades en este link:

Publicidad

celulares recuperados

Publicidad

Sin embargo, algunos ciudadanos no hacen la denuncia por desconocimiento o porque no quieren hacer el trámite. Autoridades explican que es importante dejar constancia legal de que el teléfono ya no le pertenece, e incluso es fundamental a la hora de comprobar su inocencia en la comisión de un delito.