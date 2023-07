Con video de Barbie, Presidencia anuncia visita de este 20 de julio a San Andrés

Todo un revuelo desató en redes sociales un video de la Presidencia de Colombia en TikTok con imágenes de Barbie. La publicación tenía como objetivo promocionar la visita del presidente Gustavo Petro a San Andrés este 20 de julio por la celebración de la Independencia.

“El video del cambio llega a San Andrés. Celebremos nuestra soberanía. Te esperamos, 20 de julio, fiesta por la soberanía”, dice el video.

En el clip también aparece la vicepresidenta Francia Márquez.

Este video es 100% real no fake pic.twitter.com/MdRbYXxDaJ — David González Escobar (@dgonza97) July 17, 2023

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar tras la publicación de este video con imágenes de la película Barbie en la cuenta de TikTok de la Presidencia de la República.

“No tiene nada que ver Barbie con la soberanía colombiana ni con nuestro día de la independencia. ¿Hasta cuándo el irrespeto por la institucionalidad y nuestros símbolos patrios? La Presidencia no puede volverse un circo”, “no encuentro nada bueno en el TikTok del 20 de julio de la Presidencia con las imágenes de Barbie. Nada. Me indigna como colombiana y profesional”, escribieron algunos.

Sin embargo, las opiniones estuvieron divididas, pues mientras unos criticaban al equipo de comunicaciones e incluso manifestaron su preocupación por una demanda, otros aprobaron el contenido.

“Oigan, pero si mi reel favorito de Barbie era el de la Presidencia y ustedes ya lo hicieron quitar”, “el último tiktok que subió la cuenta de Presidencia jakdjsk. Te amo, Colombia, viva la patria y viva Barbie”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

El video fue despublicado de la cuenta de TikTok de Presidencia horas después.

La visita del presidente Gustavo Petro este jueves 20 de julio tiene como propósito celebrar desde allí el Día de la Independencia de Colombia, sobre todo luego de que el mandatario cancelara su agenda en la isla el pasado jueves 13 de julio, cuando se conoció el fallo de La Haya a favor de Colombia frente a Nicaragua.

“En San Andrés iniciaremos la gran movilización nacional por la soberanía nacional el 20 de julio. Hemos vencido en el tribunal internacional, es hora de iniciar la gran confederación de los pueblos anglófonos del Caribe”, escribió el mandatario.

No solo Presidencia usó imágenes de Barbie

En el sector público otra entidad que usó imágenes de la película Barbie para hacer promoción de sus eventos fue la Gobernación del Meta.

Un video publicado en la cuenta de Instagram muestra cómo, al igual que Presidencia, utilizaron partes del tráiler de la película para hacer una publicación sobre el Torneo Internacional del Joropo.

“¡Barbie sabe que el Torneo Internacional del Joropo estará imperdible! ¿Qué otro plan le recomiendas en el Meta?”, se lee en el mensaje.